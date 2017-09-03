Главный тренер сборной России извинился за выступление команды на чемпионате мира

Главный тренер сборной России Эдуард Кравцов принес извинения болельщикам за плохое выступление национальной команды на чемпионате мира. На мировом первенстве в Гамбурге россияне впервые с 1999 года не завоевали ни одной золотой медали.

– Уважаемые любители бокса России, хотел бы от лица команды всем принести извинения за плохое выступление на прошедшем чемпионате мира, – написал Кравцов на своей странице в Фейсбуке. – Не хочу оправдываться и переносить вину на судей или кого-либо...

Думаю, что не надо никому объяснять, что данная ситуация в нашем боксе сложилась не сегодня, а то, что мы сегодня имеем, это лишь следствие работы и политики прошлых наших управленцев федерации, где совершенно были утрачены понятия о справедливом судействе, честном отборе в команду, должной работы с резервом.

В регионах люди потеряли веру, что можно воспитать достойного боксера и он без связей и денег сможет стать лидером и представлять нашу страну на международных стартах. Сейчас на всех этих фронтах в Федерации бокса России идет работа, и уверяю, что в скором будущем мы эту ситуацию исправим.

Мы четко представляем, что нужно поменять в самой команде, с условиями селекции и тренировочного процесса, но на это надо время, хотя отдаем себе отчет и готовы в ближайший год эту ситуацию уже исправить и подготовить команду к чемпионату мира 2019 года конкурентную, способную бороться только за самые высокие места!

Что касается проделанной работы тренерского штаба нового созыва за полтора месяца работы, поясняю, что мы значительно повысили функциональное состояние команды, физическое состояние боксеров, к сожалению, технико-тактическое мастерство за столь короткий срок не повышается, чисто физически это еще вопрос и навыков, приобретенных боксерами, поэтому в этот компонент подготовки и не пытались вмешиваться, а оставили личным тренерам, и считаю это правильным, чтобы боксеры не потеряли старые навыки, приобретенные ранее...

Россия впервые с 1999 года осталась без золота чемпионата мира по боксу