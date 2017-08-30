Генсек Федерации бокса России назвал провальным выступление сборной на ЧМ

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев считает, что главный тренер сборной Эдуард Кравцов и тренерский совет должны работать активнее. По его мнению, наставник национальной команды не виноват в неудачном выступлении россиян на чемпионате мира.

На мировом первенстве, которое завершится 2 сентября, борьбу за медали продолжают вышедшие в полуфинал олимпийский чемпион Евгений Тищенко (весовая категория до 91 кг) и Тамир Галанов (до 52 кг). Эти боксеры гарантировали себе бронзовые медали чемпионата мира.

- Конечно, чемпионат мира провальный, ведь у нас были совсем не те планы, цитирует ТАСС Кремлева. - Но Кравцов здесь не виноват, мы пожинаем плоды того, что было сделано до нас. Сейчас нужно, чтобы главный тренер сборной и тренерский совет работали более активно. После чемпионата России в Грозном все обновится.

Отметим, перед стартом чемпионата мира перед сборной России стояла задача завоевать четыре золота. Во время турнира российская команда подала протест на судейство в двух поединках с участием российских бойцов.