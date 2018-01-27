Гафур Рахимов назначен исполняющим обязанности президента AIBA

Гафур Рахимов назначен исполняющим обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA), информирует ТАСС. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В субботу пост временного исполняющего обязанности президента AIBA покинул Франко Фальчинелли. Об этом он объявил на внеочередном конгрессе AIBA в Дубае (ОАЭ).

20 ноября прошлого года должность президента AIBA покинул Чинг-Куо Ву. В конце июля 2017 года 13 членов исполкома AIBA выразили Чинг-Куо Ву вотум недоверия, одной из причин которого стали финансовые проблемы организации. Президенту было предложено уйти в отставку по собственному желанию, однако тогда он ответил отказом. 4 ноября исполняющим обязанности главы AIBA стал вице-президент Фальчинелли.

Выборы нового президента AIBA пройдут на очередном конгрессе организации, который состоится в Москве в ноябре.