Гафур Рахимов: "AIBA выполнит все требования для сохранении бокса в программе Олимпиады"

Исполняющий обязанности президента AIBA Гафур Рахимов заявил, что решения, которые будут приняты на конгрессе организации в Москве, позволят боксу быть представленным в программе Олимпийских игр. Кризис в руководстве ассоциации поставил под вопрос сохранение бокса в программе Олимпиады.

- Ранее МОК поднял вопросы о некоторых проблемах AIBA и по нахождению бокса в олимпийской программе, - цитирует "РИА Новости" Рахимова. - Мы услышали критику и достигли большого прогресса по этим вопросам. Через новые поправки в уставе нами будут решены вопросы, которые появились у МОК. Эти поправки, по которым сегодня будет голосование, устанавливают систему, которая позволяет избранному президенту оставить свой пост на определенный период при возникновении такой необходимости.

Мы договорились с МОК, что представим отчет к середине ноября по всем решениям, которые будут приняты сегодня и завтра. Тем самым, мы выполним все требования для участия бокса в Олимпийских играх в Токио, Париже, Лос-Анджелесе и других последующих. Бокс и Олимпиада неразделимы.