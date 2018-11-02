Гафур Рахимов: "AIBA достигла значительного прогресса за последние 9 месяцев"

Исполнящий обязанности президента AIBA Гафур Рахимов отметил прогресс, которого добилась оргнизация за последнее время. 3 ноября пройдут выборы нового президента AIBA. Вместе с Рахмовым на пост главы организации претендует Серик Конакбаев. Из-за кризиса в руководстве ассоциации под вопросом остается сохранение бокса в программе Олимпийских игр.

- Мы начали устойчивые изменения, и эти реформы будут иметь огромное значение для нашего вида спорта и укрепления AIBA в будущем, - цитирует ТАСС Рахимова. - Сегодня я рад и горд, что эти изменения начали приносить ощутимые результаты. За прошедшие девять месяцев мы достигли значительного прогресса в нашей деятельности. Стратегия наших реформ нацелена на создание устойчивой основы для стабильного развития AIBA и бокса в целом.

Мы предусматриваем внедрение серьезных изменений в систему нашего управления, чтобы избежать ошибок прошлого для светлого будущего олимпийского бокса. Сегодня можно сказать, что этот план реформ начал работать и уже приносит ощутимые результаты. Например, мы внедрили новые стандарты финансового мониторинга, которые позволят отслеживать, оптимизировать и значительно сокращать затраты и долги, оставленные нам предыдущим руководством. Мы значительно изменили структуру нашего управления, назначили нового эффективного исполнительного директора, который делает все, чтобы отстаивать наши интересы, мы также улучшили систему судейства.