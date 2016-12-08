ФМБА: врач не виноват в ситуации с Алояном

В ситуации с употреблением запрещенного препарата российским боксером Мишей Алояном нет вины врача. В начале ноября дело Алояна было рассмотрено в CAS.

- Нет вины врача - это точно. В настоящий момент вопрос рассматривается в суде. Далее уже будет рассмотрена вина спортсмена, - приводит ТАСС слова начальника управления организации спортивной медицины ФМБА России Юлии Мирошниковой.

Напомним, что согласно документам, которые опубликовала хакерская группа Fancy Bears, Алоян попал в число спортсменов, которым ВАДА разрешило применение запрещенных веществ. Допинг-проба Алояна, взятая 21 августа, дала положительный результат на вещество туаминогептан. По словам боксера, вещество содержалось в назальных каплях. Если вина спортсмена будет доказана, то он может лишиться серебряной медали Олимпийских игр 2016 года.