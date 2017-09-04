Федерация бокса России поощрит медалистов чемпионата мира

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил о том, что организация поощрит медалистов чемпионата мира, который прошел в Гамбурге.

Евгений Тищенко завоевал серебряную медаль, уступив в финальном поединке весовой категории до 91 кг кубинцу Эрисланди Савону. Тамир Галанов в полуфинале категории до 52 кг проиграл еще одному представителю Кубы - Йосвани Вейтие.

Напомним, что Россия впервые с 1999 года не смогла завоевать ни одной золотой медали на турнире.

– Да, мы поощрим медалистов, – приводит ТАСС слова Кремлева. – Хотя, конечно, это будет не автомобиль. Его мы обещали только за золотую медаль.

В преддверии чемпионата мира Федерация бокса России объявила о том, что обладатели золотых медалей в составе национальной команды будут награждены автомобилями премиум-класса.