ФБР требует отстранить судей, зафиксировавших поражение Хамукова на ЧМ

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил, что организация подала протест на решение судей присудить поражение россиянину Петру Хамукову в бое 1/8 финала чемпионата мира против колумбийца Хорхе Виваса. По его словам, ФБР требует отстранения рефери, которые приняли данное решение.

– Мы подали протест и требуем отстранить судей, – цитирует ТАСС Кремлева. – Так это оставлять нельзя, самый настоящий судейский бардак. Также претензии к судьям есть у Азербайджана.

Напомним, чемпионат мира в Германии стартовал 25 августа. Соревнования завершатся 2 сентября.