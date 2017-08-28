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09:36 | БОКС — Любительский

ФБР требует отстранить судей, зафиксировавших поражение Хамукова на ЧМ

Генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев заявил, что организация подала протест на решение судей присудить поражение россиянину Петру Хамукову в бое 1/8 финала чемпионата мира против колумбийца Хорхе Виваса. По его словам, ФБР требует отстранения рефери, которые приняли данное решение.

– Мы подали протест и требуем отстранить судей, – цитирует ТАСС Кремлева. – Так это оставлять нельзя, самый настоящий судейский бардак. Также претензии к судьям есть у Азербайджана.

Напомним, чемпионат мира в Германии стартовал 25 августа. Соревнования завершатся 2 сентября.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4511446

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