Евгений Тищенко: "Волнение есть всегда, и это хорошо – адреналин нужен"

Действующий чемпион мира, олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко отметил, что победа на чемпионате Европы 2017 года стала для него дополнительной мотивацией. Боксер отметил, что в преддверии чемпионата мира сборная России настроена на результат.

– В команде много изменений, не так давно появился новый тренер Эдуард Кравцов. Как прошла подготовка?

– Для нас на самом деле нет разницы, кто у нас главный тренер, мы готовимся, чтобы показывать результат. В принципе, все прошло хорошо, мы довольны подготовкой.

– Что изменилось в работе?

– Сделали акцент на работу над выносливостью. Да и в целом проделали большой объем работы, особенно в Кисловодске, пытаясь повысить функциональные возможности организма. У нас были долгие тренировки – по две в день, каждая порядка двух с половиной часов. Насколько получилось – покажет ринг. На мой взгляд, команда готова хорошо, все с хорошим настроением отправляются в Гамбург.

– Первый основной старт сезона – победа на чемпионате Европы в Харькове – придала уверенности?

– Да, это для меня стало дополнительной мотивацией. Старт был очень ответственный, очень тяжелая подготовка была к этому турниру. И когда все получилось, появилось больше веры в себя. Надеюсь оправдать надежды в Гамбурге.

– Тяжелее ехать на чемпионат мира в статусе действующего чемпиона?

– Сейчас, наверное, сложнее немного себя мотивировать. Все-таки тогда был олимпийский цикл, мы понимали, ради чего все. И в Дохе мне нужно было только золото, чтобы отобраться на Игры в Рио. Сейчас есть своя конкуренция, есть интересные бои, которые я там могу провести. Со спортивной точки зрения это будет интересно, думаю, любители бокса ждут многих поединков. Это, в свою очередь, служит популяризации нашего вида спорта. Да и внутри команды у нас хорошая конкуренция, много достойных ребят – я сам всего дважды выигрывал чемпионат России.

– Когда за плечами богатый опыт, уже без волнения едете на чемпионат мира?

– Да любой турнир проходит с волнением, какой бы статус у соревнований ни был. На любой бой выходишь с волнением! Поэтому оно есть и сейчас, и это хорошо. Адреналин нужен. (Елена СОБОЛЬ)

Мировое первенство стартует в Гамбурге 25 августа. Сборная России вылетела в Германию во вторник, 22 августа.