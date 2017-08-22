Евгений Тищенко: "Сборная России будет стремиться к победе на чемпионате мира не ради машин"

Действующий чемпион мира, олимпийский чемпион 2016 года Евгений Тищенко подчеркнул, что боксеры сборной России будут стремиться к победе на мировом первенстве не ради автомобилей, которые обещала федерация, а ради чести страны. Турнир пройдет в Гамбурге с 25 августа по 2 сентября.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России (ФБР) подарит автомобили премиум-класса спортсменам национальной команды, которые завоюют золотую медаль.

– К чемпионату мира мы готовы, и очень хочется порадовать страну, наших болельщиков, – приводит ТАСС слова Тищенко. – Не так давно узнал, что за золото подарят автомобиль, но об этом никто даже не думает. Мы едем побеждать не ради машин, а за честь России. Чтобы страна гордилась нами.

Перед сборной России поставлена задача занять второе-третье место на чемпионате мира