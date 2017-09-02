Евгений Тищенко: "С Савоном драться проще, чем с Левитом"

Действующий чемпион мира Евгений Тищенко в преддверии финала мирового первенства против Эрисланди Савона признал, что статус олимпийского чемпиона накладывает на него повышенную ответственность. Он отметил, что уровень его предстоящего соперника и казахстанца Василия Левита, который уступил кубинцу, выше, чем у других боксеров на чемпионате мира.

– С Савоном драться проще, потому что с Левитом бой был бы более тяжелым и принципиальным, – цитирует ТАСС Тищенко. – Мы будем искать удобные для себя позиции, и, конечно, уровень Савона и Левита очень разнится с другими соперниками здесь. На протяжении всего турнира люди следят за мной, и у меня повышенная ответственность, поскольку есть статус (олимпийского чемпиона. – Прим. "СЭ").

Чемпионат мира завершится сегодня, 2 сентября.