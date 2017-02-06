Евгений Тищенко: "Перемены в федерации пойдут на пользу боксу"

Олимпийский чемпион Евгений Тищенко выразил мнение, что изменения в Федерации бокса России (ФБР) должны пойти на пользу отечественному спорту. 2 февраля глава службы безопасности Президента РФ Алексей Рубежной возглавил Высший наблюдательный совет ФБР.

– Как оцените изменения, произошедшие в Федерации бокса России по итогам отчетно-выборной конференции?

– К сожалению, все не проходит спокойно, очень много скандалов, интриг. Федерацию возглавил Алексей Рубежной – это достойный человек, и я думаю, что с ним федерация будет идти в правильном направлении. Изменится система, которую определенно нужно реформировать. Несмотря на то что должность президента ФБР упразднили, нашим боксом теперь будут заниматься несколько человек в исполкоме. Думаю, это пойдет на пользу всему виду спорта. Тем более, что Алексей Александрович любит бокс, сам им занимался. Когда есть люди из государственных структур, которые любят наш вид спорта, это пойдет только на пользу. (Елена СОБОЛЬ)

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