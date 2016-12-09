Евгений Тищенко не планирует переход в профессиональный бокс

Олимпийский чемпион Рио-2016 Евгений Тищенко продолжит карьеру в любительском боксе и не перейдет в профессионалы. По словам спортсмена, он не утратил мотивации.

- Я склоняюсь к следующему олимпийскому циклу, - приводит ТАСС слова Тищенко. - Мотивация у меня сохраняется.

Напомним, в финальном поединке ОИ в Рио-де-Жанейро в весовой категории до 91 кг Тищенко победил Василия Левита (3-0). Этот бой вызвал много споров по поводу правомерности судейского решения в пользу россиянина, а руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский позднее заявил, что хочет организовать поединок между этими боксерами на профессиональном ринге.