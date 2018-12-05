Чемпионат мира по боксу 2019 года среди мужчин пройдет в сентябре в Екатеринбурге

Первый в истории России чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет в сентябре 2019 года в Екатеринбурге. Решение о месте проведения состязаний принято Федерацией бокса России (ФБР) по предложению Свердловской области, сообщает пресс-служба организации.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев отметил важность принятого решения для региона, страны и мирового сообщества в целом, так как чемпионат будет предолимпийским.

– Губернатор Свердловской области Евгений Владимирович Куйвашев лично участвует в развитии спорта в регионе, мы видим и ценим его вклад в развитие бокса. Не секрет, что в Екатеринбурге очень любят наш вид спорта, – сказал Кремлев. – И предложение о переносе чемпионата мира встретило полную поддержку властей. Проведение такого крупного турнира придаст импульс развитию свердловского бокса, будут открываться новые школы бокса. Это также будет способствовать экономическому развитию региона

Губернатор Евгений Куйвашев не раз отмечал, что Екатеринбург стремиться стать столицей единоборств в России, центром подготовки спортсменов международного класса, и что в столице Урала созданы все условия для проведения соревнований самого высокого международного уровня.

– С каждым годом боевые искусства, в том числе бокс, завоевывают все больше новых поклонников по всему миру и, конечно, в Свердловской области, – сказал глава региона. – Мы видим растущий интерес уральцев к боевым искусствам, в том числе по статусным соревнованиям, которые все чаще проводятся на Среднем Урале. Я благодарю Федерацию бокса России и лично Умара Кремлева за поддержку этого вида спорта на Урале и поддержку нашего предложения провести в Свердловской области чемпионат мира. У нас большой опыт проведения самых статусных международных соревнований. Для отличной организации чемпионата мира у нас созданы все условия.

Ожидается, что основной площадкой для проведения самих соревнований станет международный выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО", в том числе и новый конгресс-центр.

Напомним также, что по соглашению, подписанному Евгением Куйвашевым и Умаром Кремлевым, в пяти муниципалитетах Свердловской области – Нижнем Тагиле, Красноуфимске, Каменске-Уральском, Серове и Талице – будут созданы центры бокса, в которых смогут заниматься любители спорта всех возрастов и квалификаций.