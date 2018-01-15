Чемпионат мира-2019 пройдет в Сочи

В Риме на заседании исполкома Международной ассоциации любительского бокса (АИБА) был подписан договор о проведении Сочи чемпионата мира 2019 года, сообщает официальный сайт Федерации бокса России (ФБР). Очередной отчетно-выборный конгресса международной организации пройдет в Москве с 1 по 4 ноября 2018 года.

Отмечается, что документ подписали генеральный секретарь ФБР Умар Кремлев и и.о. президента АИБА Франко Фальчинелли.

- Сегодня состоялось подписание договора на проведение конгресса АИБА в Москве и чемпионата мира по боксу 2019 года, - сказал Кремлев. - Мы уже начали подготовку к этим двум важнейшим событиям. На конгрессе состоятся выборы нового президента АИБА, который поведет мировой бокс к прогрессивному будущему. А предолимпийский чемпионат мира в Сочи мы организуем на самом высоком уровне.