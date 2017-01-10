Чемпион Европы по боксу погиб в ДТП

Чемпион Европы по боксу Денис Янкин погиб в ДТП на 16 километре автодороги Чугунаш – Шерегеш в Кемеровской области. Помимо спортсмена, в легковом автомобиле находились еще два человека. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

– Денис Янкин и водитель, который тоже погиб, работали у нас на курорте, третья жертва аварии – их друг, приезжавший в гости, – сообщили ТАСС в администрации поселка Шерегеш.

В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.



