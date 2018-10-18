CAS 30 октября примет решение по допуску Конакбаева до выборов главы AIBA

Представитель Казахстана Серик Конакбаев, который не был изначально внесен в список кандидатов на пост президента Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), получил разрешение возобновить предвыборную кампанию в ожидании решения Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщает Insidethegames со ссылкой на письмо Конакбаева. 30 октября CAS примет решение по апелляции 58-летнего политического деятеля.

Выборы пройдут 2-3 ноября на конгрессе организации в Москве. CAS инициировал арбитражную процедуру.

Конакбаев подал иск в CAS на исключение его из кандидатов на пост главы AIBA