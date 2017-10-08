Боксеры Чечни завоевали 8 медалей на чемпионате России в Грозном

В Грозном завершился чемпионат России по боксу. Спортсмены Чечни на домашних рингах завоевали восемь медалей - два золота, два серебра и четыре бронзы.

Чемпионат России. До 49 кг. 1. Соян (Новосибирская область). 2. Сагалуев (Бурятия - Хабаровский край). 3. Раднаев (Бурятия) и Худоян (Челябинская область). До 52 кг. 1. Кудряков (Крым - Ростовская область). 2. Салиев (Дагестан). 3. Ложников (Новосибирская область) и Солтуханов (Чечня). До 56 кг. 1. Назиров (ХМАО-Югра). 2. Ахмедов (Новосибирская область). 3. Оганнисян (Московская область - Хабаровский край) и Абзалимов (Челябинская область). До 60 кг. 1. Батыргазиев (ХМАО-Югра). 2 Субханкулов (Башкирия). 3. Григорян (Краснодарский край) и Степанов (Санкт-Петербург). До 64 кг. 1. Абдулрашидов (Чечня). 2. Бакаев (Чечня). 3. Мазур (Санкт-Петербург) и Лизуненко (ХМАО-Югра). До 69 кг. 1. Замковой (Московская область - Хабаровский край). 3. Хитарян (Тульская область) и Мальсагов (Чечня). До 75 кг. 1. Хатаев (Чечня). 2. Агафонов (Москва). 3. Тапаев (Чечня) и Бакши (Севастополь). До 81 кг. 1. Раджабов (Московская область). 2. Хатаев (Чечня). 3. Агеев (Москва) и Кутаишвили (Московская область - Бурятия). До 91 кг. 1. Магомедов (Владимирская область - Дагестан). Квасников (Вологодская область). 3. Зверян (Иркутская область) и Мансуров (Чечня). Свыше 91 кг. 1. Омаров (Московская область - Дагестан). 2. Бабанин (Волгоградская область). 3. Верясов (Санкт-Петербург) и Чобанов (Красноярский край).