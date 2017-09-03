Алоян намерен выступить на чемпионате мира 2019 года и ОИ-2020

Двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады-2012 Миша Алоян сообщил, что планирует выступить на мировом первенстве 2019 года в Сочи и на Играх 2020 года в Токио. Отметим, что в июле россиянин провел второй бой на профессиональном уровне, завоевав на Красной площади титул WBC Silver в легчайшем весе.

- Я никогда не оглядываюсь назад. Оглядываться назад – сожалеть. А я ни о чем в своей карьере, своей жизни не сожалею, - цитирует "Р-Спорт" Алояна. – В 2019 году у нас в Сочи пройдет чемпионат мира, и я бы хотел там выступить, как и отобраться на Олимпийские игры-2020. Такое желание у меня есть, я этого не скрываю. Но сейчас я боксирую в профессионалах и хочу стать чемпионом здесь. Относительно моего следующего боя пока точной информации нет.

Напомним, 2 сентября завершился чемпионат мира, на котором сборная России впервые с 1999 года не завоевала ни одной золотой медали.