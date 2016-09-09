Александр Лебзяк: "При увольнении были нарушены все правила"

Теперь уже бывший главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк считает свое отстранение от должности незаконным и намерен отстаивать свои права. Сегодня было объявлено, что 47-летний специалист покинет пост наставника национальной команды.

– Для меня информация о том, что меня и Евгения Судакова снимают с должности, стала полной неожиданностью, – прокомментировал случившееся Лебзяк. – Дело в том, что я сейчас нахожусь в официальном отпуске, но тем не менее каждый день бываю в Федерации бокса России. О готовящемся увольнении мне никто ничего не говорил. При этом были нарушены все правила устава, официальной формулировки нет. Сделали все это люди, которые к боксу не имеют никакого отношения. И мне очень жаль, что принимаются такого рода закулисные решения, люди играют в свои игры, хотят сделать свою местечковую федерацию.

– Вы настроены на дальнейшую борьбу?

– Да, я готов бороться, готов отстаивать свои права. Мы будем обжаловать незаконно принятые решения. Я твердо убежден, что именно боксеры должны заниматься развитием бокса. Когда из ста человек голосуют против только семеро, как вы считаете – насколько это правомерно? Я готов принять отставку, только если решение будет коллективным и озвучено единогласно на конференции.

– Как вы относитесь к решению Эдуарда Хусаинова баллотироваться на пост президента Федерации бокса России?

– Эдуард – большой профессионал в области бокса. Он вполне успешно руководил федерацией несколько лет. Думаю, что он сможет снова организовать работу федерации. Я полностью поддерживаю это решение. (Юлия ЖЕМАЛЕВА)

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