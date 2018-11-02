AIBA представила изменения в весовых категориях в боксе

Технический комитет AIBA представил изменения в весовых категориях боксеров на Олимпийские игры-2020, сообщает "РИА Новости". В 2017 году исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявил о корректировке весовых категорий. В женском боксе было предложено увеличить количество категорий с трех до пяти. У мужчин, наоборот, планируется сократить количество с десяти до восьми.

По новому проекту у мужчин будут следующие категории: до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 75 кг, до 81 кг, до 91 кг и свыше 91 кг.

Категории у женщин: до 51 кг, до 57 кг, до 60 кг, до 69 кг и до 75 кг.

Исполняющий обязанности главы AIBA Гафур Рахимов сообщил, что все данные с конгресса организации в середине ноября будут переданы в МОК.