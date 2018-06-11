AIBA гарантировала безупречное допинг-тестирование на ЧМ-2019 в России

AIBA ответила на вопрос ВАДА о проведении в Сочи чемпионата мира-2019. В организации гарантировали, что турнир пройдет при безупречном допинг-тестировании.

- AIBA неустанно работает над тем, чтобы гарантировать безупречное допинг-тестирование на чемпионате мира-2019 в России, - цитирует официальный сайт исполнительного директора AIBA Тома Виргетса. - Спортсмены рассчитывают, что мы защитим их и целостность нашего спорта. Для нас это основной приоритет, и мы работаем над этой задачей совместно с принимающей стороной и нашими партнерами.

- У России долгая и успешная история проведения крупных турниров, современные объекты и вся необходимая инфраструктура и страсть болельщиков бокса - сказал врио президента AIBA Гафур Рахимов.