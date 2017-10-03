68-летний Джордж Форман вызвал Стивена Сигала на бой

Бывший боксер-тяжеловес Джордж Форман на своей странице в Твиттере написал о том, что он хотел провести бой с актером Стивеном Сигалом. Он написал, что поединок должен пройти один на один.

"Стивен Сигал, я бросаю тебе вызов, один на один. Я буду использовать бокс, ты можешь использовать что угодно. 10 раундов в Вегасе", – написал он.

Форман является Олимпийским чемпионом 1968 года в любителях, а также чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA, WBC, IBF.