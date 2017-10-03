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09:49 | Бокс — Любительский

68-летний Джордж Форман вызвал Стивена Сигала на бой

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Бывший боксер-тяжеловес Джордж Форман на своей странице в Твиттере написал о том, что он хотел провести бой с актером Стивеном Сигалом. Он написал, что поединок должен пройти один на один.

"Стивен Сигал, я бросаю тебе вызов, один на один. Я буду использовать бокс, ты можешь использовать что угодно. 10 раундов в Вегасе", – написал он.

Форман является Олимпийским чемпионом 1968 года в любителях, а также чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA, WBC, IBF.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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staerswimmer23

А почему Сигала, а не Чак Нориса или старину Лунгрена?

10:22

bambarbia

У деда кончилось бабло, вот и решил пройти по тропе Макгрегора...убиться об Сигала

10:03

karwin

Отличный бой! Чем хуже боя Мэя с перворазрядником Конором? Флойд на свой 51-й бой, кстати, может вызвать кого-нибудь из шахматистов. Тоже будет интересно.

10:01