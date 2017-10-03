68-летний Джордж Форман вызвал Стивена Сигала на бой

Бывший боксер-тяжеловес Джордж Форман на своей странице в Твиттере написал о том, что он хотел провести бой с актером Стивеном Сигалом. Он написал, что поединок должен пройти один на один.
"Стивен Сигал, я бросаю тебе вызов, один на один. Я буду использовать бокс, ты можешь использовать что угодно. 10 раундов в Вегасе", – написал он.
Форман является Олимпийским чемпионом 1968 года в любителях, а также чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBA, WBC, IBF.
Steven Seagal, I challenge you One on one, I use boxing you can use whatever. 10 rounds in Vegas pic.twitter.com/tTy7Qo4zHF– George Foreman (@GeorgeForeman) 2 октября 2017 г.
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staerswimmer23
А почему Сигала, а не Чак Нориса или старину Лунгрена?
10:22
bambarbia
У деда кончилось бабло, вот и решил пройти по тропе Макгрегора...убиться об Сигала
10:03
karwin
Отличный бой! Чем хуже боя Мэя с перворазрядником Конором? Флойд на свой 51-й бой, кстати, может вызвать кого-нибудь из шахматистов. Тоже будет интересно.
10:01