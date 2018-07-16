Зубков отрицает обвинения в незаконности выборов главы Федерации бобслея России

Президент Федерации бобслея России Александр Зубков заявил, что выборы главы организации полностью законны. Ранее стало известно, что его конкуренты Олег Соколов и Анатолий Пегов снялись с выборов из-за неустраненных нарушений в порядке голосования. Отчетно-выборная конференция главы ФБР пройдет в Сочи 17 июля. Соколов призвал бойкотировать ее.

- Кандидаты снялись с выборов, а я дальше иду, выставляю свою кандидатуру. А решение, участвовать делегатам в выборах или нет, принимают регионы, а не люди, которые призывают других к чему-то подобному, - цитирует "Р-Спорт" Зубкова. - Я не понимаю, в чем здесь логика. Нарушений никаких нет, все происходит в рамках закона.