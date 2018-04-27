15:47 | БОБСЛЕЙ

Зубков не исключил возможность обращения в суд после новых заявлений Родченкова

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Глава Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков заявил, что не исключает возможность обращения в суд после новых заявлений экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова.

 
Григорий РОДЧЕНКОВ.Новая правда Родченкова: что это значит?

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), занимавшаяся перепроверкой проб россиян с Олимпиады-2014, в ноябре 2017 года признала Зубкова виновными в нарушении антидопинговых правил, после чего его результат на Играх в Сочи был аннулирован, а сам он пожизненно отстранен от Олимпиад.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в феврале признал Зубкова виновным, но заменил пожизненное отстранение на недопуск к Играм в Пхенчхане. В четверг стало известно, что Родченков на слушаниях CAS не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании в России допинговой системы.

- Если посмотреть раньше, когда нас совершенно не слушали, то не было предоставлено ни одного доказательства деятельности того же Родченкова, - цитирует "РИА Новости" Зубкова. - Поэтому все эти новости довольно ожидаемы. Но время упущено, потрачены нервы, имидж нас как спортсменов в мире сильно пошатнулся. Сейчас ведется диалог с адвокатом, конечно (какие-то иски будут). Мы надеемся, что адвокаты изучат внимательно все, что было сделано, и при необходимости примем определенные шаги. Все спортсмены, не только я.

Вопросы спорта должны касаться только спорта. Но ни в коем случае все остальное, которое навязано нам другими странами, спортсменами или тренерами. Это неприятно было видеть и слышать... Интересно, как те люди, которые поливали нас грязью, будут теперь смотреть нам в глаза.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/around/20180427/1136097830.html

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Svarjich

Зубкову бы помолчать. Или рассказать о своих пробах, из-за которых его лишили медали

16:49

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