Зубков не исключил возможность обращения в суд после новых заявлений Родченкова

Глава Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков заявил, что не исключает возможность обращения в суд после новых заявлений экс-руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора ВАДА Григория Родченкова.

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК), занимавшаяся перепроверкой проб россиян с Олимпиады-2014, в ноябре 2017 года признала Зубкова виновными в нарушении антидопинговых правил, после чего его результат на Играх в Сочи был аннулирован, а сам он пожизненно отстранен от Олимпиад.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в феврале признал Зубкова виновным, но заменил пожизненное отстранение на недопуск к Играм в Пхенчхане. В четверг стало известно, что Родченков на слушаниях CAS не смог подтвердить часть своих утверждений о существовании в России допинговой системы.

- Если посмотреть раньше, когда нас совершенно не слушали, то не было предоставлено ни одного доказательства деятельности того же Родченкова, - цитирует "РИА Новости" Зубкова. - Поэтому все эти новости довольно ожидаемы. Но время упущено, потрачены нервы, имидж нас как спортсменов в мире сильно пошатнулся. Сейчас ведется диалог с адвокатом, конечно (какие-то иски будут). Мы надеемся, что адвокаты изучат внимательно все, что было сделано, и при необходимости примем определенные шаги. Все спортсмены, не только я.

Вопросы спорта должны касаться только спорта. Но ни в коем случае все остальное, которое навязано нам другими странами, спортсменами или тренерами. Это неприятно было видеть и слышать... Интересно, как те люди, которые поливали нас грязью, будут теперь смотреть нам в глаза.