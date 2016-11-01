Зубков исключил возможность переноса чемпионата мира

Глава Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков подчеркнул, что спортсмены имеют право высказываться, но не существует никакой угрозы переноса чемпионата мира по бобслею и скелетону. Ранее британка Элизабет Ярнольд заявила о готовности бойкотировать ЧМ-2017, если ситуация с допингом в российском спорте не изменится.

Напомним, чемпионат мира по бобслею и скелетону в Сочи пройдет с 13 по 26 февраля.

- Угрозы переноса нет, все идет в штатном режиме, - приводит "Р-Спорт" слова Зубкова. - Ведется плотная работа с международной федерацией, сейчас обсуждается конечный результат - подписание соглашения на проведение чемпионата мира.

А что касается высказываний... Каждый имеет полное право высказывать свое мнение. Прежде чем высказывать, нужно хорошо подумать, что говорить, как говорить. Мы всех ждем, мы готовы всех принять. У нас все идет по плану в процессе подготовки чемпионата мира.