Выступление российских бобслеистов в сезоне-2018/19 признано неудовлетворительным

Федерация бобслея России (ФБР) признала неудовлетворительным выступление основной команды российских бобслеистов в завершившемся олимпийском сезоне. Об этом говорится в заявлении организации, размещенном на ее странице в Фейсбуке. При этом выступление скелетонистов удовлетворило членов главного тренерского совета.

"В Олимпийском комитете России состоялось заседание главного тренерского совета Федерации бобслея России. Представителям штаба предстояло оценить выступление команды в олимпийском сезоне. Оценка не могла отражать объективное состояние дел, поскольку сборная вынуждена была выступать фактически вторым составом.

Даже несмотря на это, Никите Трегубову в Пхенчхане удалось завоевать серебряную медаль. Если прибавить к этому золото Елены Никитиной на чемпионате Европы, победы Александра Третьякова, успехи Владислава Марченкова, то ситуация не представляется негативной. По предложению старшего тренера сборной страны по скелетону Анатолия Челышева, выступления российских скелетонистов было единогласно признано удовлетворительным, равно как и результаты молодежной сборной, которая добилась трех медалей на чемпионате мира по своему возрасту.

В бобслее ситуация более сложная. В двойках российские спортсмены сдали позиции в силу плохого разгона. В четверках шансы на медали были, но Александр Касьянов не получил приглашения на Олимпиаду что, возможно, стоило сборной России высокого места, а то и медали. По итогам голосования основная команда получила неудовлетворительную оценку, а работу молодежной, в некоторой степени, авансом, назвали удовлетворительной.

Тренерский штаб обсудил критерии отбора в сборную, ситуацию по борьбе с допингом в команде, а также ввел новые тестовые характеристики для спортсменов. Была высказана идея расширить календарь внутрироссийских соревнований", – говорится в заявлении.

Сборная команда бобслеистов и скелетонистов отправилась на Олимпиаду-2018 следующим составом: Максим Андрианов, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Владислав Марченков, Руслан Самитов, Юрий Селихов, Алексей Стульнев, Никита Трегубов, Юлия Беломестных, Анастасия Кочержова, Александра Родионова, Надежда Сергеева. Спортсмены выступали на Играх в качестве олимпийских атлетов из России.