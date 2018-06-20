Выборы президента Федерации бобслея России состоятся 17 июля

Отчетно-выборная конференция Федерации бобслея России состоится в Сочи 17 июля, информирует пресс-служба организации. Это решение единогласно принял Президиум ФБР, заседание которое прошло в одной из башен Москва-Сити 20 июня.

Кандидаты на пост Президента Федерации должны подать заявки не позднее 7 июля, то есть за десять дней до выборов. Участие в выборах может принять любой, если чувствует в себе соответствующие возможности, однако чаще всего претендентов выдвигают региональные федерации по итогам заседания президиумов. Южная столица России примет конференцию впервые в истории федерации.

Напомним, что действующий президент Александр Зубков возглавляет Федерацию бобслея России с июня 2016 года.

