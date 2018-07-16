Воевода поддержал противников Зубкова

Олимпийский призер, а ныне депутат Госдумы РФ Алексей Воевода поддержал снявших свои кандидатуры с выборов президента Федерации бобслея и скелетона России Олега Соколова и Анатолия Пегова.

Соперники Зубкова сняли свои кандидатуры с выборов

- Хочу поддержать обоих кандидатов в президенты, - сказал Воевода. - Должна соблюдаться законность. У нас сейчас непростая международная обстановка, и нужна разрядка, а не новый виток напряженности. Возможная дисквалификация осложнит и без того непростую обстановку. Все должно быть по закону, иначе выборы превратятся в профанацию. Не могу смотреть на все это с закрытыми глазами, ко мне приходят, обращаются спортсмены и тренеры.

Мы вместе с Зубковым выиграли все что можно. Меня хотели выдвинуть кандидатом в президенты, но я отказался. Потому что Олег Соколов - грамотный менеджер с опытом управления. Основной приток молодежи в наш спорт был при главном тренере Олеге Любовицком. При главном тренере Соколове выиграли чемпионат мира в Германии у немцев, на их территории, и этой победой я горжусь даже больше, чем выигрышем в Сочи. Мы только за законные выборы, и тогда мы получим другую федерацию и международную повестку. (Дмитрий ГИРИН)