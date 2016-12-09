15:11 | БОБСЛЕЙ

Воевода - о докладе Макларена: "Маразм крепчал, "бондиана" продолжается"

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Двукратный олимпийский чемпион-2014 по бобслею Алексей Воевода скептически отнесся к докладу Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Сегодня в Лондоне была представлена вторая часть доклада, в которой утверждается, что более тысячи российских спортсменов были причастны к махинациям с допинг-пробами, среди них - олимпийские чемпионы и призеры Сочи-2014. 

- Я нисколько не переживаю относительно результатов второй части доклада Макларена, - цитирует ТАСС Воеводу. - Уверен, что все эти вымыслы и антироссийская риторика продолжатся и в дальнейшем. Думаю, что нам стоит ожидать третьей, четвертой и пятой частей этой ерунды. Маразм крепчал, "бондиана" продолжается.

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Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3857796

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КОММЕНТАРИИ (3)
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GiantTemo

"Маразм крепчал", сказал бывший двукратный олимпийский чемпион Воевода, которого уличили в применении допинга. Трудно сказать, он номер A1000 или A0947, но значения это не имеет.

15:37

Antoha1983

Маразм-то крепчал. Вот только из-за этого маразма наших спортсменов отстраняют от соревнований. Надо принимать меры, чтобы всякие макларены заткнулись

15:32

)V(ax

Воевода прям так и сказал: "продолжаться"?

15:20

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ