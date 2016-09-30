09:50 | БОБСЛЕЙ

Власти Монако отказали в экстрадиции Беджамова

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Власти Монако отказали Генпрокуратуре России в экстрадиции бывшего президента Федерации бобслея России и экс-совладельца обанкротившегося Внешпромбанка Георгия Беджамова, информирует "Коммерсантъ".

Как сообщила генеральный секретарь генпрокуратуры Монако Магали Жинепро, решение об отказе в экстрадиции в Россию Беджамова, обвиняемого на родине в хищении почти 1 миллиарда рублей, апелляционный суд княжества вынес еще 12 июля. Основанием послужило, по словам госпожи Жинепро, состояние здоровья Беджамова.

Беджамов был задержан полицией Монако в апреле, так как находился в международном розыске. Изначально он был помещен в местную тюрьму, но вскоре был освобожден под залог.

Отмечается, что на решение властей Монако отчасти повлияло давнее знакомство Альбера II с Беджамовым. Альбер II является членом Международного олимпийского комитета и участвовал в соревнованиях по бобслею на пяти Олимпиадах.

Дополнительная информация

http://www.kommersant.ru/doc/3102298

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