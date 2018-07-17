Владимир Любовицкий: "Не Зубков наш бобслей создал, будем бороться"

Бывший главный тренер сборной России Владимир Любовицкий поделился мнением относительно результатов выборов в Федерации бобслея России. Накануне утром главой организации переизбран Александр Зубков - давний оппонент Любовицкого.

- Выборы были нелегитимны, два кандидата снялось, - заявил Любовицкий. – Вчера оба объяснили на пресс-конференции, что были многочисленные нарушения в области законодательного права. В законе об общественных организациях и уставе Федерации бобслея написано, что каждый имеет право избираться и голосовать. В нашем случае физические лица не могли реализовать свое избирательное право, потому что де-юре нет региональных отделений.

- Региональные федерации же остаются.

- Путем общего собрания они избирают делегатов на конференцию. Но мы говорим не о юридических, а о физических лицах, которые находятся в реестре федерации. Они не смогли участвовать, потому реализовать свои права они могли в тех самых отделениях, которых не создано. Мы обращались в федерацию, но ничего не изменилось. Недавно появилась вторая городская федерация в Москве, хотя общеизвестно, что все спортсмены являются воспитанниками тренеров, которые в этой федерации не состоят. Такая же ситуация в Санкт-Петербурге – была создана альтернативная организация, чтобы убрать руководителя, у которого поменялись взгляды на развитие нашего вида спорта. Получается, к выборам Зубков создал фэйковые организации, чтобы полностью обложиться поддержкой. Крупнейшие федерации, которые приносят больше кандидатов и медалей на чемпионатах страны – красноярская, башкирская и Москвы просто не имеют представительства в президиуме и не участвуют в жизни федерации. За прошедшие два года Зубков сам создал себе мощнейшую оппозицию, в которую входят чемпионы прошлых лет, заслуженные тренеры России - все люди, поднимавшие наш спорт с колен.

- На какой почве разногласия?

- В осуществляемой федерацией политике, и это доказывают международные соревнования – этапы Кубка мира и чемпионаты Европы. Давайте даже уберем за скобки Олимпиаду, куда не поехал Касьянов. Не думаю, что будет лучше. Сейчас в президиум привлечены Елена Аникина, Альберт Демченко. Что они сделали для бобслея? А они будут определять развитие. Разногласий много. Лично у меня претензий к Зубкову нет, все я уже решил. Только к руководству в целом – и не у меня одного. Президенту нужно либо сесть с нами за стол переговоров, либо мы будем продолжать бороться всеми законными методами.

- Видели предвыборную программу Зубкова?

- Нет, ее держат в секрете, как и все тестирования и принципы отбора в команду.

- Критерии же утверждаются в Минспорта.

- На бумаге они есть. Результаты тестирования до последнего времени были под семью печатями. Никто до сих пор не знает результатов тренировки перед стартом Олимпиады в Пхенчхане. Даже СССР такого не было. Наш бобслей создал не Зубков, без тренеров, механиков, партнеров по команде он ничего не достиг бы. Машина тогда была заряженная и неслась на всех порах, на его месте мог оказаться любой. (Евгений БЕЛОУСОВ)