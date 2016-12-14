Владимир Козлов: "Трасса в Сочи была идеально готова к чемпионату мира"

Разгоняющий сборной СССР, Олимпийский чемпион 1988 года Владимир Козлов сожалеет, что трасса в Сочи не сможет принять чемпионат мира по бобслею. После публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговой системе в России и махинациях с допингом, в том числе во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сборная Латвии приняла решение бойкотировать чемпионат мира-2017.

О возможном бойкоте заявляли также сборные Великобритании, Австрии, Кореи и США. А Немецкая федерация бобслея, скелетона и санного спорта предложила перенести турнир из Сочи в Германию.

- Очень жаль, что такая трасса останется без чемпионата мира, - начал Козлов. - За эти соревнования борьба началась еще в 2013 году, но мы потеряли право на проведение соревнований из-за последствий доклада Макларена. Не могу сказать, верю ли я в этот доклад. Должны быть аргументы. Некоторые спортсмены, которые попали в списки, могут побороться. Самое главное, чтобы это снова не распространилось на целые команды, как произошло перед Олимпиадой в Рио.

Считаю, что доклад частично может отразиться и на чемпионате мира по футболу-2018. Сейчас все преподносится так, как будто у нас нет возможности для проведения крупных соревнований, как это получилось, например, с чемпионатом мира по бобслею. Но я сейчас нахожусь в Сочи на трассе и вижу, что все службы готовы, трасса в идеальном состоянии.

Нужно наводить порядок, прежде всего, в ВАДА. Это же нонсенс: больные люди выступают и побеждают! Ведется целенаправленная атака на российский спорт. Ведь если посмотреть процентное соотношение по употреблению допинга среди стран, Россия занимает далеко не лидирующие позиции. Однако борьба развернулась только против наших спортсменов. Это неправильно! (Любовь КОНЯЕВА)