15:55 | БОБСЛЕЙ

Владимир Козлов: "Боюсь, что перед самым чемпионатом сборную России дисквалифицируют"

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Сочи не примут чемпионат мира-2017.Россия осталась без ЧМ-2017 в Сочи. Все, что нужно знать

Разгоняющий сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Владимир Козлов подчеркнул, что трассы в Германии полностью готовы к проведению чемпионата мира по бобслею. По его словам, спортсмены ничего не потеряют от переноса турнира из Сочи в Кенигзее.

- Трассы в Германии готовы в любое время, ведь там проходят этапы Кубка мира, - сказал Козлов. - А если готовы к этапу, то готовы и к чемпионату. От того, что соревнования пройдут  в Кенигзее, а не в Сочи, спортсмены ничего не потеряют.

Перенос чемпионата в Германию для меня не стал неожиданностью. Это предсказуемо, особенно после летней истории с паралимпийцами и легкоатлетами.

Но больше всего я боюсь, что перед самыми  соревнованиями нашу команду дисквалифицируют.  Предотвратить такие последствия уже не получится. Теперь нужно думать, как избежать подобного с Олимпийскими играми в Корее. (Любовь КОНЯЕВА)

Чемпионат мира по бобслею и скелетону-2017 вместо Сочи примет Кенигзее

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