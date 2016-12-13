Владимир Козлов: "Бойкотировать чемпионат мира сборной России нельзя"

Олимпийский чемпион по бобслею Владимир Козлов считает, что сборная России не должна бойкотировать чемпионат мира-2017. Ранее стало известно, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести турнир из Сочи в другое место после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о махинациях с допинг-пробами в России.

– Бойкотировать чемпионат мира сборной России нельзя. Мы должны участвовать, спортсмены не должны страдать, а должны участвовать и доказывать свою силу, – цитирует "Р-Спорт" Козлова. – На первом этапе команда выглядела хорошо. Надо и дальше участвовать, доказывать, что мы – сильные. Честно говоря, для меня решение о переносе было предсказуемым, потому что все это шло еще с лета, тем более, зная наших "друзей"-соперников и то, как они постепенно нагнетали ситуацию и довели ее до конца, когда уже собрались в Северной Америке на этапах Кубка мира.