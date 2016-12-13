21:17 | БОБСЛЕЙ

Виталий Смирнов: "Могут быть переносы турниров из России и в других видах спорта"

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Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов отметил, что решение о переносе чемпионата мира-2017 по бобслею и скелетону из Сочи в другое место может быть не последним. По его словам, после второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена можно ожидать таких вердиктов от федераций в других видах спорта.

 
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– Наверное, это последствия доклада Макларена, – приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – Как нам быть в ситуации с переносом чемпионата мира из Сочи? У нас есть представители в федерациях, они должны сотрудничать и смотреть на ситуацию. Их же через колено не согнешь, тем более МОК обращался. В принципе могут быть еще решения по целому ряду видов спорта.

Решение о переносе февральского ЧМ-2017 из Сочи сегодня приняла Международная федерация бобслея и скелетона. Ранее о бойкоте турнира заявила сборная Латвии. О подобном шаге также говорили в Австрии, Корее, Великобритании и США. Кроме того, Санно-бобслейный союз Германии предложил провести чемпионат в этой стране.

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Справедливо ли решение перенести ЧМ-2017 по бобслею и скелетону из Сочи?
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Дополнительная информация

http://rsport.ru/bobsleigh/20161213/1113698234.html

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КОММЕНТАРИИ (5)
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spetrov

А в целом, уважаемый Виталий Смирнов, констатировать мы и сами умеем. Ваше дело - что-то делать в связи с этим. :)

22:15

spetrov

Max2015, Крым помахал вам ручкой. Все ,что можешь делать в ответ, рвать волосы. Радостно. :)

22:14

lehanz

перенесут ЧМ-2018 и строителям стадиона в С-П радость будет, можно не достраивать, а деньги уже попилили. :)

22:08

Promesov

Пугает сабака

21:43

Max2015

береги, Смирнов, Крымнаш, а не то проснешься утром - а его вместе с биатлоном куда-нибудь перенесли!

21:28

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