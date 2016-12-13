Виталий Смирнов: "Могут быть переносы турниров из России и в других видах спорта"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов отметил, что решение о переносе чемпионата мира-2017 по бобслею и скелетону из Сочи в другое место может быть не последним. По его словам, после второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена можно ожидать таких вердиктов от федераций в других видах спорта.

– Наверное, это последствия доклада Макларена, – приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – Как нам быть в ситуации с переносом чемпионата мира из Сочи? У нас есть представители в федерациях, они должны сотрудничать и смотреть на ситуацию. Их же через колено не согнешь, тем более МОК обращался. В принципе могут быть еще решения по целому ряду видов спорта.

Решение о переносе февральского ЧМ-2017 из Сочи сегодня приняла Международная федерация бобслея и скелетона. Ранее о бойкоте турнира заявила сборная Латвии. О подобном шаге также говорили в Австрии, Корее, Великобритании и США. Кроме того, Санно-бобслейный союз Германии предложил провести чемпионат в этой стране.