Виталий Смирнов: "Могут быть переносы турниров из России и в других видах спорта"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов отметил, что решение о переносе чемпионата мира-2017 по бобслею и скелетону из Сочи в другое место может быть не последним. По его словам, после второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена можно ожидать таких вердиктов от федераций в других видах спорта.
– Наверное, это последствия доклада Макларена, – приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – Как нам быть в ситуации с переносом чемпионата мира из Сочи? У нас есть представители в федерациях, они должны сотрудничать и смотреть на ситуацию. Их же через колено не согнешь, тем более МОК обращался. В принципе могут быть еще решения по целому ряду видов спорта.
Решение о переносе февральского ЧМ-2017 из Сочи сегодня приняла Международная федерация бобслея и скелетона. Ранее о бойкоте турнира заявила сборная Латвии. О подобном шаге также говорили в Австрии, Корее, Великобритании и США. Кроме того, Санно-бобслейный союз Германии предложил провести чемпионат в этой стране.
spetrov
А в целом, уважаемый Виталий Смирнов, констатировать мы и сами умеем. Ваше дело - что-то делать в связи с этим. :)
22:15
spetrov
Max2015, Крым помахал вам ручкой. Все ,что можешь делать в ответ, рвать волосы. Радостно. :)
22:14
lehanz
перенесут ЧМ-2018 и строителям стадиона в С-П радость будет, можно не достраивать, а деньги уже попилили. :)
22:08
Promesov
Пугает сабака
21:43
Max2015
береги, Смирнов, Крымнаш, а не то проснешься утром - а его вместе с биатлоном куда-нибудь перенесли!
21:28