16:22 8 января | БОБСЛЕЙ

Вице-президент IBSF обвинил CAS в уходе от ответственности в деле российских спортсменов

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Вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), член МОК Адам Пенгили выразил недовольство в связи с допуском российских бобслеистов и скелетонистов к международным стартам. Ранее ряд российских атлетов был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах в связи с антидопинговыми нарушениями. Независимая комиссия IBSF допустила их до международных стартов. Руководство IBSF не согласилось с данным решением и подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Тем не менее, в CAS заявили, что не имеют юрисдикции для вмешательства.

- Эти российские спортсмены нарушали правила и потому не должны соревноваться и продолжать обманывать спорт, - цитирует BBC Пенгили. - Существует большое количество свидетельств, которые доказывают нарушения. 

Мы создали независимую правовую структуру для демократического функционирования и рационального управления. К сожалению, независимая комиссия не приняла во внимание важные судебные доказательства и применила принципы уголовного права, хотя должно быть применено гражданское право. Поэтому мы не согласились и обратились в CAS, который уклонился от ответственности и проигнорировал апелляцию. 

Я расстроен и опечален тем, что мошенники оцениваются как жертвы, и наша спортивная система подводит чистых спортсменов.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (7)
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miker65

Завтра я подаю в независимый арбитражный суд на своего шестилетнего сына! Пошел с ним гулять сегодня, хотел было около нашено дома посидеть на лавочке, и чтобы он на качельках покачался. Но сын категорически не согласился! Настоял на том, чтобы на горку пойти за квартал от дома и кататься там 2 часа на санках. Это просто беспредел какой-то!

00:51

За Россию без допинга!

быдло в комментах ниже &#8595;

00:12

Пятачок Новодворской

Кстати, "мошенники выставляются как жертвы". Логично.........по отношению к сёстрам Уильямс, Байлз и некоторым другим деятелям "чистого спорта".

18:06 8 января

Пятачок Новодворской

Мне вот интересно, кто и к кому наиболее ангажирован? 1. CAS к нам. 2. МОК к нам 3. CAS к Западу. 4. МОК к Западу. Такое ощущение, что ко всем одинаково. Я в этом недавно но убедился. Например: у нас обвиняют МОК в дискриминации, предвзятости и прочих грехах, в то время как бывший следователь ВАДА назвал это наказание насмешкой и потребовал чуть ли не тотальной блокады. Адвокат Родченкова тоже говорит о некоё пророссийской мафии в МОК, в угоду которой вынесли именно такие санкции.

18:02 8 января

антилибералишка

Забавный саксишка. Лепечет в печали о каких-то доказательствах, а сам в той субстанции, которая не тонет...

17:54 8 января

fullerist

Вот у меня есть списочек, предоставленный одной бабкой из Сочи. Она говорит, что в нем те официальные лица МОК, которые во время сочинской Олимпиады "баловались" мальчиками и девочками до 14 лет. В списке есть "Пингвин", что бабка расшифровывает как Пенгили. "С точки зрения гражданского права" надо бы этого Пенгили на кол посадить, чтобы он своей задней частью почувствовал свою "правоту" в деле о дисквалификации спортсменов. Да, а доказывать что он не виноват, должен именно он. Ведь именно этот принцип исповедуют сейчас спортивные чиновники. Так что - на кол Пенгили! На кол!!!

17:21 8 января

shpasic

так это, товарищ англичанин, у вас в IBSF и покрывают допингеров, раз независимая комиссия их допустила. честный бы человек после такого покинул бы свой пост в МОК и в федерации.

16:40 8 января