Вице-президент IBSF обвинил CAS в уходе от ответственности в деле российских спортсменов

Вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), член МОК Адам Пенгили выразил недовольство в связи с допуском российских бобслеистов и скелетонистов к международным стартам. Ранее ряд российских атлетов был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах в связи с антидопинговыми нарушениями. Независимая комиссия IBSF допустила их до международных стартов. Руководство IBSF не согласилось с данным решением и подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Тем не менее, в CAS заявили, что не имеют юрисдикции для вмешательства.
- Эти российские спортсмены нарушали правила и потому не должны соревноваться и продолжать обманывать спорт, - цитирует BBC Пенгили. - Существует большое количество свидетельств, которые доказывают нарушения.
Мы создали независимую правовую структуру для демократического функционирования и рационального управления. К сожалению, независимая комиссия не приняла во внимание важные судебные доказательства и применила принципы уголовного права, хотя должно быть применено гражданское право. Поэтому мы не согласились и обратились в CAS, который уклонился от ответственности и проигнорировал апелляцию.
Я расстроен и опечален тем, что мошенники оцениваются как жертвы, и наша спортивная система подводит чистых спортсменов.
miker65
Завтра я подаю в независимый арбитражный суд на своего шестилетнего сына! Пошел с ним гулять сегодня, хотел было около нашено дома посидеть на лавочке, и чтобы он на качельках покачался. Но сын категорически не согласился! Настоял на том, чтобы на горку пойти за квартал от дома и кататься там 2 часа на санках. Это просто беспредел какой-то!
00:51
За Россию без допинга!
быдло в комментах ниже ↓
00:12
Пятачок Новодворской
Кстати, "мошенники выставляются как жертвы". Логично.........по отношению к сёстрам Уильямс, Байлз и некоторым другим деятелям "чистого спорта".
18:06 8 января
Пятачок Новодворской
Мне вот интересно, кто и к кому наиболее ангажирован? 1. CAS к нам. 2. МОК к нам 3. CAS к Западу. 4. МОК к Западу. Такое ощущение, что ко всем одинаково. Я в этом недавно но убедился. Например: у нас обвиняют МОК в дискриминации, предвзятости и прочих грехах, в то время как бывший следователь ВАДА назвал это наказание насмешкой и потребовал чуть ли не тотальной блокады. Адвокат Родченкова тоже говорит о некоё пророссийской мафии в МОК, в угоду которой вынесли именно такие санкции.
18:02 8 января
антилибералишка
Забавный саксишка. Лепечет в печали о каких-то доказательствах, а сам в той субстанции, которая не тонет...
17:54 8 января
fullerist
Вот у меня есть списочек, предоставленный одной бабкой из Сочи. Она говорит, что в нем те официальные лица МОК, которые во время сочинской Олимпиады "баловались" мальчиками и девочками до 14 лет. В списке есть "Пингвин", что бабка расшифровывает как Пенгили. "С точки зрения гражданского права" надо бы этого Пенгили на кол посадить, чтобы он своей задней частью почувствовал свою "правоту" в деле о дисквалификации спортсменов. Да, а доказывать что он не виноват, должен именно он. Ведь именно этот принцип исповедуют сейчас спортивные чиновники. Так что - на кол Пенгили! На кол!!!
17:21 8 января
shpasic
так это, товарищ англичанин, у вас в IBSF и покрывают допингеров, раз независимая комиссия их допустила. честный бы человек после такого покинул бы свой пост в МОК и в федерации.
16:40 8 января