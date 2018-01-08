Вице-президент IBSF обвинил CAS в уходе от ответственности в деле российских спортсменов

Вице-президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), член МОК Адам Пенгили выразил недовольство в связи с допуском российских бобслеистов и скелетонистов к международным стартам. Ранее ряд российских атлетов был пожизненно отстранен от участия в Олимпиадах в связи с антидопинговыми нарушениями. Независимая комиссия IBSF допустила их до международных стартов. Руководство IBSF не согласилось с данным решением и подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Тем не менее, в CAS заявили, что не имеют юрисдикции для вмешательства.

- Эти российские спортсмены нарушали правила и потому не должны соревноваться и продолжать обманывать спорт, - цитирует BBC Пенгили. - Существует большое количество свидетельств, которые доказывают нарушения.

Мы создали независимую правовую структуру для демократического функционирования и рационального управления. К сожалению, независимая комиссия не приняла во внимание важные судебные доказательства и применила принципы уголовного права, хотя должно быть применено гражданское право. Поэтому мы не согласились и обратились в CAS, который уклонился от ответственности и проигнорировал апелляцию.

Я расстроен и опечален тем, что мошенники оцениваются как жертвы, и наша спортивная система подводит чистых спортсменов.