Верховный суд Швейцарии: "Зубков не подавал апелляцию на решение CAS"

В Верховном суде Швейцарии заявили, что российский бобслеист Александр Зубков, который теперь занимает пост Федерации бобслея России, не подавал апелляцию на решение Арбитражного спортивного суда (CAS) о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи.

- На сегодняшний день в Верховный (Федеральный) суд Швейцарии не было подано какой-либо апелляции на решение CAS 2017/А/5422 "Александр Зубков против Международного олимпийского комитета", - сказал пресс-секретарь суда Петер Йоси, которого цитирует "Весь спорт". – Я не владею достоверной информации, когда именно было опубликовано полное решение CAS по данному делу. Но по швейцарскому законодательству, срок подачи апелляций в Верховный (Федеральный) суд Швейцарии на решения арбитражных судов ограничено сроком 30 дней".

Ранее сообщалось, что срок апелляции по делу Зубкова истек в ночь с 23 на 24 мая.