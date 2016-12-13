21:52 | БОБСЛЕЙ

В Латвии утверждают, что ЧМ по бобслею и скелетону состоится в Германии

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Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года состоится на трассе в немецком Шенау-ам-Кенигсзее, сообщает пресс-служба Федерации бобслея и скелетона Латвии. Официально об этом решении будет объявлено позже. Сегодня Международная федерация бобслея и скелетона перенесла турнир из Сочи. 

Организация связала это со второй частью доклада Ричарда Макларена, в которой утверждается, что более 1000 россиян были вовлечены в махинации с допинг-пробами до, во время и после Олимпиады-2014. Федерация бобслея и скелетона Латвии стала первой, кто объявил о бойкоте чемпионата мира в Сочи.

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Материалы REN-TV

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