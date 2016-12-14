12:23 | БОБСЛЕЙ

В Кремле сожалеют в связи с политизированным решением о переносе из Сочи чемпионата мира по бобслею

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Санно-бобслейная трасса Сочи не примет чемпионат мира в 2017 году.Бобслей пал жертвой Макларена. Сочи остались без ЧМ-2017

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле сожалеют о том, что чемпионат мира по бобслею и скелетону был перенесен из Сочи. По его словам, это политизированное решение базируется на безосновательных утверждениях доклада следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

- Мы считаем, что это политизированное решение, оно основывается, в том числе, на тех утверждениях, которые недавно мы видели в докладе Макларена - по крайней мере, опосредованно, наверное, имеет отношение к публикации второй части этого доклада, - приводит ТАСС слова Пескова. - В этой связи мы выражаем наше сожаление.

Ранее Международная федерация бобслея и скелетона заявила, что решила перенести чемпионат мира из Сочи в другое место, которое будет определено в ближайшие дни. Турнир должен был пройти с 13 по 26 февраля.

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http://tass.ru/sport/3870986

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Bache Gabrielsen

Лучше бы в Кремле объяснили народу, кто этого полоумного Родченкова поставил начальником ключевой лаборатории. Кто позволил ему выехать беспрепятственно. Ну и кто там пробирки вскрывал и пробы менял - если это имело место действительно. Народ должен знать своих героев. А "сожаленье" ваше нужно как прошлогодний снег.

13:00

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