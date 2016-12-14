В Кремле сожалеют в связи с политизированным решением о переносе из Сочи чемпионата мира по бобслею

Пресс-секретарь Президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков подчеркнул, что в Кремле сожалеют о том, что чемпионат мира по бобслею и скелетону был перенесен из Сочи. По его словам, это политизированное решение базируется на безосновательных утверждениях доклада следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.
- Мы считаем, что это политизированное решение, оно основывается, в том числе, на тех утверждениях, которые недавно мы видели в докладе Макларена - по крайней мере, опосредованно, наверное, имеет отношение к публикации второй части этого доклада, - приводит ТАСС слова Пескова. - В этой связи мы выражаем наше сожаление.
Ранее Международная федерация бобслея и скелетона заявила, что решила перенести чемпионат мира из Сочи в другое место, которое будет определено в ближайшие дни. Турнир должен был пройти с 13 по 26 февраля.
Bache Gabrielsen
Лучше бы в Кремле объяснили народу, кто этого полоумного Родченкова поставил начальником ключевой лаборатории. Кто позволил ему выехать беспрепятственно. Ну и кто там пробирки вскрывал и пробы менял - если это имело место действительно. Народ должен знать своих героев. А "сожаленье" ваше нужно как прошлогодний снег.
13:00