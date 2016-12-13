В Германии готовятся принять перенесенный из Сочи чемпионат мира

Спортивный директор Санно-бобслейного союза Германии Томас Шваб сообщил, что организация надеется провести перенесенный из Сочи чемпионат мира в Кенигсзее. По его словам, решение может быть принято 16 декабря.

Турнир должен был состояться с 13 по 26 февраля, но сегодня Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о его переносе в другое место. Ранее о бойкоте турнира заявила сборная Латвии. Это решение поддержали другие команды - Великобритания, Австрия, Южная Корея и США, а Санно-бобслейный союз Германии предложил провести чемпионат в своей стране.

- Международная федерация думает о том, чтобы перенести чемпионат мира в Кенигсзее, - приводит Sport1 слова Шваба. - Мы можем решать такие проблемы и сейчас изучаем возможности для этого. Надеюсь, что к пятнице все будет хорошо.

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