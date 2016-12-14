В Британии считают, что перенос ЧМ из Сочи - в интересах "чистого" спорта

Федерация бобслея и скелетона Великобритании довольна решением перенести чемпионата мира 2017 года из Сочи. Напомним, сегодня Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) объявила о переносе турнира из Сочи в другое место. Новый хозяин соревнований будет объявлен в ближайшее время. Турнир должен был пройти с 13 по 26 февраля.

- Считаем, что это решение - в интересах "чистого" спорта. Мы рады, что IBSF действовала быстро после публикации второй части доклада Макларена, - приводит BBC сообщение Федерации бобслея и скелетона Великобритании. - С нетерпением ждем объявления нового места проведения турнира, а также выступления наших спортсменов, которые с гордостью представят страну на главном старте сезона.