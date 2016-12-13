08:27 | БОБСЛЕЙ

У IBSF нет причин переносить чемпионат мира из Сочи

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15 февраля 2014 года. Сочи. Радость олимпийского чемпиона Александра ТРЕТЬЯКОВА (в центре) и грусть серебряного призера Мартинса ДУКУРСА (слева) и обладателя бронзы американца Мэттью АНТУАНА.Латвия решила бойкотировать ЧМ в Сочи

Генеральный секретарь Международной федерации бобслея и скелетона Хейке Гроссванг считает, что нет причин, по которым чемпионат мира-2017 может быть перенесен из Сочи. Ранее появилась информация, что спортсмены из США могут бойкотировать мировое первенство в свете опубликованной второй части доклада Ричарда Макларена о махинациях с допингом в российском спорте.

– Несмотря на возможный бойкот чемпионата мира спортсменами из США, федерация считает, что нет никаких причин, по которым чемпионат может пройти не в Сочи, – приводят "Известия" слова Гроссванг. – Согласно нашим правилам, мы не дисквалифицируем спортсменов или национальную сборную, если они не используют возможность участвовать в мировом первенстве.

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http://izvestia.ru/news/650144

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