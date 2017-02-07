Третьяков, Никитина и Орлова – в составе сборной России на ЧМ-2017 по бобслею и скелетону

Объявлен состав сборной России на чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону, который пройдет в немецком Кенигзее, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации бобслея России.

В бобслейную команду вошли: пилоты Надежда Сергеева, Александра Родионова, Александр Касьянов, Алексей Стульнев, Максим Андрианов и разгоняющие Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева, Алексей Пушкарев, Алексей Зайцев, Василий Кондратенко, Максим Белугин, Ильвир Хузин, Роман Кошелев, Петр Моисеев, Юрий Селихов, Илья Малых, Кирилл Антюх, Андрей Лылов, Николай Гнездилов, Ростислав Гайтюкевич, Сергей Сысоев.

За сборную России по скелетону выступят: Мария Орлова, Юлия Канакина, Елена Никитина, Рената Хузина, Александр Третьяков, Никита Трегубов, Егор Веселов, Павел Куликов.

Напомним, что в конце декабря Третьяков, Никитина и Орлова были временно отстранены от соревнований по подозрению в нарушении антидопинговых правил во время проведения Олимпийских игр 2014 года, однако в начале января это отстранение было отменено.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 26 февраля в Кенигзее. Изначально турнир должен был состояться в Сочи, но по решению Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) был перенесен в немецкий город. В федерации объяснили это решение желанием дать возможность спортсменам и тренерам из всех стран принять участие в соревновании, которое фокусируется на спорте, а не на обвинениях или дискуссиях.