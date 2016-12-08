Томас Бах: "Уверен, что на ЧМ в Сочи будет четкая антидопинговая система"

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на пресс-конференции после заседания исполкома организации отметил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и Федерация бобслея России сделают все, чтобы гарантировать отличную работу антидопинговой системы на чемпионате мира по бобслею и скелетону 2017 года. Ранее появилась информация, что сборная США может бойкотировать турнир из-за проблемы допинга в России. Турнир пройдет в Сочи 13 - 26 февраля.

– Что касается чемпионата мира и бойкота американцев, то я уверен, что национальная федерация вместе с ВАДА сделают все, чтобы во время турнира действовала четкая антидопинговая система и чтобы спортсмены были уверены в этом, – цитирует Баха пресс-служба МОК.

Напомним, что глава независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен по итогам своего расследования заявил, что государство поддерживало систему применения допинга российскими спортсменами, в частности на Олимпиаде в Сочи.