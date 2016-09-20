16:46 | БОБСЛЕЙ

Тайсон Гэй попробует свои силы в бобслее

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Американский легкоатлет Тайсон Гэй объявил о том, что попробует отобраться на Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане в составе национальной команды по бобслею. По сообщению НОК США, трехкратный чемпион мира вместе с другим американским спринтером Райаном Бэйли на этой неделе примет участие в чемпионате страны по стартовому разгону в Калгари.

Соревнования являются одним из отборочных этапов для попадания в сборную США на сезон-2016/17, а в последствии – и на Олимпийские игры в Южной Корее.

34-летний американский спринтер, принимал участие в трех Олимпийских играх. В 2013 году Гэй сдал положительный допинг-тест на стероиды на чемпионате США по легкой атлетике. Спортсмен был дисквалифицирован на год, а его результаты за 2012 год были аннулированы. Таким образом, он лишился серебряной медали Игр в Лондоне в составе эстафетной четверки.

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