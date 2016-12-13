Светлана Журова: "Федерациям не нужны бойкоты, поэтому они переносят турниры из России"

Бывшая конькобежка и депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что в переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи есть политический подтекст. По ее словам, международные федерации по другим видам спорт также могут отменить соревнования, которые запланированы в России, из-за того, что спортсмены будут бойкотировать их.

После публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговой системе в России и махинациях с допингом, в том числе во время Олимпийских игр-2014, сборная Латвии приняла решение бойкотировать чемпионат мира-2017. О возможном бойкоте заявляли также сборные Великобритании, Австрии, Кореи и США. Немецкая федерация бобслея, скелетона и санного спорта Германии предложила перенести турнир из Сочи в Германию. Под давлением таких решений Международная федерация бобслея и скелетона перенесла турнир из Сочи.

- Несомненно, примешалась политика, потому что, к сожалению, сейчас есть такой нюанс, и почему-то он имеет отношение только к России, - приводит RT слова Журовой. - Есть вопрос к международным федерациям, которые должны определиться, проводят они соревнования в России или нет. Они говорят, что нет, потому что ряд спортсменов тут же начинает бойкотировать. Несомненно, никакой федерации сейчас не нужны бойкоты, и они совершенно спокойно говорят: "Ну и ничего страшного, значит, Россия не будет принимать ЧМ".