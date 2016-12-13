Светлана Журова: "Федерациям не нужны бойкоты, поэтому они переносят турниры из России"

Бывшая конькобежка и депутат Госдумы Светлана Журова отметила, что в переносе чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи есть политический подтекст. По ее словам, международные федерации по другим видам спорт также могут отменить соревнования, которые запланированы в России, из-за того, что спортсмены будут бойкотировать их.
После публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговой системе в России и махинациях с допингом, в том числе во время Олимпийских игр-2014, сборная Латвии приняла решение бойкотировать чемпионат мира-2017. О возможном бойкоте заявляли также сборные Великобритании, Австрии, Кореи и США. Немецкая федерация бобслея, скелетона и санного спорта Германии предложила перенести турнир из Сочи в Германию. Под давлением таких решений Международная федерация бобслея и скелетона перенесла турнир из Сочи.
- Несомненно, примешалась политика, потому что, к сожалению, сейчас есть такой нюанс, и почему-то он имеет отношение только к России, - приводит RT слова Журовой. - Есть вопрос к международным федерациям, которые должны определиться, проводят они соревнования в России или нет. Они говорят, что нет, потому что ряд спортсменов тут же начинает бойкотировать. Несомненно, никакой федерации сейчас не нужны бойкоты, и они совершенно спокойно говорят: "Ну и ничего страшного, значит, Россия не будет принимать ЧМ".
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/341338-zhurova-perenos-chm-sochi
Kortvv
Самое правильное решение в этой ситуации - уже нам бойкотировать перенесенный чемпионат
01:14
Генри Морган
Журова делает удивлённые глаза, и пытается прикинуться дурочкой.) Знает Журова за что и почему наказывают политический режим Несменяемого. Если кратко, то за всё. Ну, да, где-то и за геополитику. Так, а зачем надо было лезть туда в калашный ряд со своим свиным рылом? Да ещё туда, куда не звали. Но, не только и не столько за неё. Основное - это за то, что государство вмешалось в спорт. И вот результат. А вообще, сами же полезли - сами и получили. Всё справедливо. А почему по-другому-то должно быть? Агрессор, что в детском саду, что в школе, почти всегда получал в дыню. Иногда оставался безнаказанным. Но, это было крайне редко. А сами они боялись подобной огласки. Да и в истории также. Завоеватели или их потомки неизменно терпели поражение.
00:45
spetrov
CanagliaVova продемонстрировал свою полную готовность к безвизу. Forever and ever... Forever, forever!, как поет нам Jay-Z. Но почему-то европейские структуры все еще тянут. Доколе! Низабудим, нипрастим. :)
00:07
CanagliaVova
fair play forever
23:56 13 декабря
spetrov
.
23:55 13 декабря
spetrov
...Как на кого ни посмотришь - лишь бы чего не вышло!
23:54 13 декабря
spetrov
Но вы-то определитесь со своей позицией! Констатировать, повторюсь, у нас есть кому. Нас и здесь таких на ветках СЭ навалом. Но именно ваше дело - работать в подобных ситуациях, защищаться (и защищать вверенных спортсменов), принимать решения, ответные меры.
23:52 13 декабря