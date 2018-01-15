Слушания по делам российских бобслеистов и скелетонистов в CAS пройдут 25-29 января

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко рассказал, что слушания по делам российских бобслеистов и скелетонистов пройдут с 25 по 29 января в CAS. Он также добавил, что в слушаниях, вероятно, примут участие президент федерации Александр Зубков и отстраненные МОК спортсмены, предварительно заявленные для участия в Олимпиаде-2018.

– На слушания в CAS поедут Зубков и, скорее всего, действующие спортсмены, планируемые к участию в Олимпийских играх, – приводит "Р-Спорт" слова Пархоменко. – Предварительно, слушания пройдут с 25 по 29 января.

Напомним, МОК по итогам заседания комиссии Дениса Освальда пожизненно отстранил о участия в Олимпиадах 43 российских спортсмена и аннулировал их результаты на Играх в Сочи.

Апелляции на это решение в CAS подали 14 бобслеистов и скелетонистов, из них действующими являются Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Александр Третьяков, Елена Никитина, Ольга Потылицына и Мария Орлова.