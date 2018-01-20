Шнайдер и Дразек выиграли этап в Кенигзее, Сергеева и Кочержова - пятые

Немки Штефани Шнайдер и Анника Дразек победили в состязаниях двоек на этапе Кубка мира в Кенигзее. Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова стали пятыми.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Женщины

Двойка

1. Шнайдер/Дразек (Германия) - 1.41,35 (50,78 + 50,57)

2. Хамфрис/Джордж (Канада) - 1.41,64 (50,91 + 50,73)

3. Мейерс/Гиббс (США) - 1.41,67 (50,83 + 50,84)

4. Яманка/Букквитц (Германия) - 1.41,76 (51,03 + 50,73)

5. Рисслинг/Мойс (Канада) - 1.41,98 (51,00 + 50,98)

5. СЕРГЕЕВА/КОЧЕРЖОВА (Россия) - 1.41,98 (51,10 + 50,88)

21. РОДИОНОВА/БЕЛОМЕСТНЫХ (Россия) - 51,95