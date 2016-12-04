Сергеева и Кочержова - пятые в Уистлере

Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли пятое место на этапе Кубка мира в Уистлере в соревнованиях двоек. Победу одержали Кейли Хамфрис и Синтия Эппья из Канады.

Уистлер (Канада)

Кубок мира

Женщины

Двойка

1. Хамфрис/Эппья (Канада) - 1.46,53 (53,19 + 53,34)

2. Хенгстер/Деккер (Австрия) - 1.46,77 (53,37 + 53,40)

3. Грюбел/Гиббс (США) - 1.46,86 (53,31 + 53,55)

4. Рисслинг/Лотхольц (Канада) - 1.47,12 (53,50 + 53,62)

5. СЕРГЕЕВА/КОЧЕРЖОВА (Россия) - 1.47,54 (53,54 + 54,00)

6. РОДИОНОВА/ШОКШУЕВА (Россия) - 1.47,61 (53,80 + 53,81)